Usulistel põhjustel dopinguproovist keeldunud eestlane sai võistluskeelu

EADSE kodulehel seisab, et Laasmele on tänavuse aasta 29. aprilli seisuga määratud esialgne võistluskeeld, seda punkti 2.3 alusel: sportlasepoolne proovi võtmisest kõrvalehoidmine, sellest keeldumine või selles mitteosalemine.

Usutluses Õhtulehele andis Laasme mõista, et jättis tõepoolest 20. aprillil Leedus toimunud fitness challenge'i meistrivõistlustel, kus ta teenis kuld- ja hõbetaseme mõõduvõtul teise koha, dopinguproovi andmata, kuid seda seepärast, et on juba üe 25 aasta usklik ja talt sooviti vereproovi – süljeprooviga olnuks ta päri.