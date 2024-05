Positiivse dopinguproovi andnud poksitäht: kui võtsin steroide, olen järelikult ka gei

Garcia sõnul on tegemist aga vastasleeri infooperatsiooniga ning ta pole kunagi dopingut tarvitanud. «Kõik teavad, et ma ei tee sohki. Ma pole iial steroide võtnud, ma isegi ei tea, kust neid saada, ma tarvitan vaevu toidulisandeid. Need kõik on valed – ma virutasin ta pikali,» osutas ta näpuga ringis kaotajaks jäänud Devin Haney'le.