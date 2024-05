Baierimaa vutihiid andis juba veebruaris teada, et nende seninine juhendaja Thomas Tuchel ei jätka kesistest tulemustest tulenevalt - Bayern jäi tänavu Saksamaal nii meistritiitli kui ka karikavõiduta - võistkonna eesotsas.

Alates sellest hetkest on käinud Bayernis kõva pearagistamine, kes võiks Tuchelit abistada. Kuigi erinevaid variante on lauale pandud praeguseks juba tüki viis, on kõik nad Müncheni suurklubile eitavalt vastanud.