Kas Tallinna Spordikooli kaotamine lööb spordil jalad alt? Iluuisutamisel on suured hirmud

Spordivaldkonda kureeriv abilinnapea Kaarel Oja kinnitas neljapäeval Postimehele, et on seda igal pool rõhutanud ja ütleb uuesti: kõik võetud kohustused saavad täidetud, raha spordist ära ei kao. Aga... N-ö peenemas kirjas asi seisneb selles, et Oja ei kinnita, et pärast võetud kohustuste lõppemist hiljemalt järgmisel suvel jääb kõik nii, nagu on. Seetõttu polegi vaja imestada, et mõne ala esindajate seas on ärevus suurem kui teistel.