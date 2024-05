Meedia: Ferrari tuleb lagedale suuruudisega

Newey, keda peetakse F1 ajaloo suurimaks inseneriks, ütles eelmisel nädalal Red Bullile, et soovib meeskonna juhi Christian Horneri skandaali tõttu tiimist lahkuda. Nüüdseks on osapooled ka lepingu lõpetamises kokkuleppele jõudnud.

Ferrari on Newey allkirja jahtinud ka varasemalt, ent britt pole soovinud kahel korral Itaalia meeskonnaga liituda. Nüüd on olukord muutunud, kuna tema sooviks on koostöö tegemini F1 ajaloo edukaima sõitja Lewis Hamiltoniga. Teatavasti kihutab Hamilton järgmisest hooajast just Ferrari meeskonnas.