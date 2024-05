Spordi miljoni dollari küsimus: kuidas saavutada tippvorm?

Tema sõnul peitub küsimuse võlu tõsiasjas, et ühte konkreetset vastust sellele pole. «Eks seda vastust ikka otsitakse ja proovitakse, kuid üldiselt on see paras katse-eksituse meetod. Mingid tõed on raamatutest ja uurimistest teada, aga kuna iga sportlane on nii omanäoline, ei saa kõiki ühe puuga lüüa,» lausub ta.