Eesti teatenaiskond jäi esimesel katsel olümpiakohast kaugele

Et Õilme Võro jäi vigastuse tõttu kodumaale, jooksid Bahamal Miia Ott, Ann Marii Kivikas, Kreete Verlin ja Diana Suumann. Nad said kolmandas eeljooksus seitsmenda koha ajaga 44,81, mullu püstitatud Eesti rekordist jäi puudu kuus kümnendikku. Kõigi jnelja jooksu peale kokku oldi 27-ndad.

Ööl vastu homset jooksevad kaheksa olümpiapileti võitnut MMi finaalis, ülejäänud aga jagavad omavahel kolmes lisajooksus ära veel kuus olümpiapiletit - taas saavad need iga jooksu kaks paremat. Eesti vastased kolmandas jooksus on Eesti kuulub kolmandasse lisajooksu, kus konkurentideks on Bahama, Colombia, Nigeeria, Hiina, Brasiilia, Šveits ja Dominikaani. Ülesanne on väga raske, sest enamik konkurente sai läinud ööl aja alla 44 sekundi.