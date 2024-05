VIDEO Viktor Levada: võit Flora üle on parem kui seks

«Mulle isiklikult on Flora – Levadia derbi puhas õndsus. Võit on parem kui seks. Seksiga tegeldakse kes viis, kes kümme minutit, mõni pool tundi. Pärast taastud sellest ära ja tunni või poolteise pärast oled jälle normaalne inimene.

Aga sellise derbi puhul jätkub naudingut nädalateks. Kui laupäeval võitsid, oled terve järgmise nädala ülevas meeleolus, oled positiivne, rõõmus. See mõjub niimoodi pereasjades, tööl, kõiges,» rääkis Levada.

FC Florat aastatel 1990-2016 juhtinud Pohlak meenutas derbi algusaegu: «Kohe oli väga selge, et siit tekib selline positiivne vastandumine, mis viib huvi jalgpalli vastu edasi.»

Mäng Flora – Levadia algab kell 14.30 A. Le Coq Arenal. Tänavusel hooajal on seni selgelt edukamalt esinenud Levadia, kes on ülejäänutega teinud sisse suure vahe ning on kümne mänguga kogunud neljandal kohal asuvast Florast tosin punkti rohkem.