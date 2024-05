GALERII 100. derbi tõi Florale magusa võidu ja Levadiale hooaja esimese kaotuse

Paika pidas ütlus, et pole vahet, kuidas on üks või teine meeskond konkreetsel hooajal mänginud, derbilahing on ettearvamatu. Tänavust liigahooaega üheksa võidu ja ühe viigiga alustanud Levadia küll valdas taas palli selgelt rohkem, tiirutas vastase karistusala ümber ja teenis üle kümne nurgalöögi, kuid sajaprotsendilist väravavõimalust välja võluda ei suudetudki ning poolvõimalustest asja ei saanud.