Pöörane: sisuliselt kõik numbrid soosisid TalTechi võitu, kuid seda ei tulnud

Mis puudutab aga pealkirjas välja toodut, siis pelgalt protokolli põhjal tundub Rapla võit kõike muud kui loogiline. Nimelt teenis TalTech rohkem lauapalle (39 vs. 36), mäekõrguselt rohkem ründelaua palle (22 vs. 11), tegi rohkem vaheltlõikeit (9 vs. 2) ja tegi märgatavalt vähem pallikaotuseid (5 vs. 15). Ent sellest polnud täna tolkugi, sest see kõige tähtsam number – skoor – rääkis ikkagi Rapla kasuks.