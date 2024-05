Kahekordne maailmameister suri mägedes

Paraku oli selleks hetkeks juba liiga hilja: Aosta Valley mägipäästjad leidsid Trento surnuna. Mis sportlikule mehele saatuslikuks sai, pole veel teada, kuid kohalikus meedias ringlevad spekulatsioonid on enim seotud laviiniga.

Trento oli suusamägironimise ringkonnas tõeline tegija, olles sel alal kahekordne maailmameister (2008 ja 2011) ja kahekordne Euroopa meister (2007 ja 2009). Teda jäävad lisaks võistluskaaslastele leinama ka sõbrad, perekond, abikaasa ja kolm last.

Kuigi Põhja-Euroopas on suusamägironimise näol tegemist võrdlemisi tundmatu spordialaga, siis Kesk- ja Lõuna-Euroopas ehk Alpide ümbruses on tegemist väga populaarse tegevusega, millele viitab ka tõsiasi, et skimo – nagu seda harrastajad ise kutsuvad – lisati ka 2026. aasta taliolümpiamängude kavasse.