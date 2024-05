Postimehe rallisaade «Parc Fermé» võttis seekord luubi alla Sébastien Ogier soovituse, et MM-etapid peaks toimuma riikides, kus on selle vastu kirge. Millistes praegustes MM-sarja kuuluvates riikides seda pole? Karl-Markus Sei osales lõppenud nädalal karjääri esimesel asfaldirallil Kanaarite saarte EM-etapil. Milline on 19-aastase rallimehe taust? Stuudios on Henry Lääne ja Karl Mihkel Eller. Head kuulamist!