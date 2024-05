Keilas ikka käärib, Pahvi juhitav meeskond saab meistriliigas Tallinna Kalevi koha

«Kahel esimesel hooajal meeskonda vedanud Keila Basket jätkab senist tööd. Sõlmisime meistriliiga koha kasutamise osas kolmeks aastaks lepingu MTÜ Pirita Palliklubiga, kes on opereerinud rohkem kui 20 aastat meistriliigas võistkondi BC Pirita ja Tallinna Kalev, ent otsustas teha meistriliiga tasemel tegutsemises pausi. Selle perioodi lõpuks peaksime oma duubelmeeskonnaga tõusma teisest liigast meistriliigasse,» seisis teates.

Postitusest sai teada, et järgmise hooaja suhtes on juba sõlmitud kokkulepped Keila linna ja mitme suurema toetajaga, nimisponsorina jätkab Coolbet. Samuti on alustatud uueks hooajaks lepingute sõlmimist mängijatega.