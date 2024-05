Sõda nõudis esimese olümpiasportlase elu

Ukraina tõsteliit teatas, et oma riiki Venemaa okupantide eest kaitstes hukkus rindel Oleksandr Pelješenko, kes sai 2016. aastal Rio de Janeiro olümpial tõstmises neljanda koha. Teadaolevalt on tegemist esimese olümpiasportlasega, kes Venemaa kallaletungis Ukrainale on hukkunud.