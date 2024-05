Soosikukoorma Tartule jätnud Pärnu on kindel: sügisel taas eurosarja

«Kuivõrd ütlesime sügisel, et meie eesmärgiks on tiitel, on finaalikoht meile kindlasti tähtis. Madalaid eesmärke ei saagi seada,» lausub Tartu meeskonna spordidirektor Janar Talts poolfinaali eel. Nagu ka eelmisel hooajal, kohtuvad tartlased poolfinaalis Pärnu Sadamaga. Toona jäädi peale 3:2 ning põnevat matši võib loota nüüdki.