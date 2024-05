Vigastuskriisis Manchester United jäi Londonis häbisse

Manchester United sõitis Londonisse külla Crystal Palace'ile ning staadionilt lahkuti pead norus. Mõlemal poolajal täielikult vastastele alla jäänud United teenis 0:4 kaotuse. Tegemist on suurima kaotusega Inglismaa tippklubi jaoks tänavusel hooajal.

Viimase nelja aasta jooksul on United viis korda Inglismaa kõrgliigas kaotanud vastastele vähemalt nelja väravaga. Erki ten Hagi juhendamisel on see juhtunud juba kolmel korral, kui möödunud hooajal võeti häving vastu Liverpoolilt (0:7) ja Brentfordilt (0:4).