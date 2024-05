Laskesuusakuninganna langetab olulise otsuse, mida paljud juba pelgavad

Homme astubki Wierer ajakirjanike ette, et selge avaldus enda tuleviku kohta teha. Nii Itaalia talispordiliit kui ka meediaväljaanded on pressikonverentsi pärast elevil. Samas rahvas selgelt pelgab sõnumit, millega laskesuusatäht võib lagedale tulla.

«Itaallased on elevil, aga pigem ollakse hirmul, kuna kardetakse, et Wierer lõpetab sportlaskarjääri. Tänu Dorotheale on üldse laskesuusatamine Itaalias nõnda populaarne ja ta väärib selle eest palju kiitust. Ta on pikalt olnud spordiala näoks ja itaallastel on keeruline ette kujutada laskesuusatamist ilma Wiererita,» lausus Itaalia ajakirjanik Giorgi Capodaglio aprillis Dagbladetile.