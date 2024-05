Keila korvpallitüli 2.0: Hein süüdistab lõhkumises, Pahv õõnestustegevuses

Keila korvpallielus tekkisid ületamatud erimeelsused kahe kange, esindusmeeskonna peatreeneri Peep Pahvi ja korvpallikooli juhi Tarmo Heina vahel ning nende koostöö on lõppenud. Kui Hein ütles, et Pahv tegeleb süsteemi lõhkumisega, siis Pahv omakorda nentis, et teine pool tegeles õõnestustegevusega.