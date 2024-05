Kohtu ette astunud Eesti maratonilegendi Loskutovi võib süüdimõistmisel oodata kuni aastane vangistus

Pavel Loskutov on selle sajandi üks märkimisväärsemaid Eesti maratoonareid. Tema isiklik rekord maratonijooksus on 2.08.53, mille ta püstitas 7. aprillil 2002 Pariisi maratonil, saavutades võistlusel teise koha. See tulemus tähistab siiani Eesti rekordit.