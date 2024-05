Välbe andis nimelt Ria Novostile propagandamaitselise intervjuu, kus lahkas Lääne ühiskonnas eksisteerivaid probleeme. Nõnda rääkis omaaegne tippsuusataja, et kui kunagi USAd külastates tundus kõik seal nii muljet avaldav, siis praeguseks on olukord muutunud.

«Nüüd mõistan, et seal on täielikult p***es. Päriselt ka. Olen suhelnud nendega inimestega, kes juba 1990ndatel sinna läksid – nad elavad katastroofi äärel,» väitis Välbe. «Seal elamisel pole mingeid hüvesid, pealegi domineerivad seal LGBT-seadused, transsoolised ja muu taoline.»

Venemaal on LGBTQ+ liikumine teatavasti keelustatud ning see on kuulutatud äärmusorganisatsiooniks.