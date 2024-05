Raskest traumast taastuv fännide lemmik jätkab karjääri Kalev/Cramos

Kalev/Cramo füsioterapeut Henriette Porila on detsembrist alates Hugo taastumisele kaasa aitamisega igapäevaselt vaeva näinud ning sõnab tema hetkeseisu ja tuleviku kohta järgmist: «Hugo taastumine on läinud suurepäraselt ning oodatust kiiremini – 5 kuud peale tõsist operatsiooni ta juba viskab ja teeb meeskonnaga platsil liikumisi kaasa. Lisaks sellele käib korralik jõutreening ning nüüd alustasime ka plüomeetrilise etapiga – hüpped, maandumised jms, et saaks üks päev kõrgele tõusta. Taastusravi on ajaga läinud vaid intensiivsemaks ning läheb veelgi. Kuigi suur töö on tehtud, ei ole põlv veel valmis väga teravateks ning kiireteks liigutuseks ega ka kontaktiks. Hugo saab kontaktiga treeningutes osaleda augustist ning septembris on lootus platsile naasta ka mängudes.»