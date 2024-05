NFLi aegade edukaima klubi New England Patriotsi omanik pole üht oma meeskonna võidetud meistrisõrmust alates 2005. aastast näinud. Nimelt avaldas Kraft, et Putin pani toime varguse ja meistrisõrmust hoitakse Moskvas Kremli raamatukogus.

Kraft meenutas 2005. aastal toimunut, kui ta Putiniga Peterburis ühel üritusel kohtus. «Ma võtsin sõrmuse sõrmest, et seda talle näidata. Ta pani selle endale sõrme ja ütles: «Sellega võib kellegi lausa tappa.». Seejärel hoidsin enda kätt väljas, et sõrmus tagasi saada, ent ta pani selle ootamatult oma taskusse. Järgmisel hetkel juhatasid kolm KGB meest teda juba ürituselt minema,» kirjeldas Kraft 2013. aastal New York Timesile juhtunut.