«Ma ei leia praegustes autodes mingit probleemi. Need on kiired, turvalised ja näevad fännidele ilusad välja. Tiimid on aastate jooksul kulutanud palju raha, et muuta masinad vastupidavaks ja kiireks. Ma ei näe, et nendest nii kiiresti loobumine tuleks kellelegi kasuks,» ütles Rovanperä usutluses DirtFishile.