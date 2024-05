Laskesuusamaailm sai pikalt oodatud uudise. Rõõmustava!

Oma ala üks armastatumaid sportlasi hoidis fänne üsna pikalt pinge all. Wierer tõmbas läinud hooajal joone alla juba MMiga ehk veebruari keskel. Pärast seda viskas ta siin-seal õhku erinevaid vihjeid. Viimaks langetas ta otsuse.

«Olnuks kurb lõpetada karjääri nõnda, et ma ei saa endast anda 100 protsenti. Tahan jätkata Milano Cortina olümpiani,» rääkis kuu tagasi 34. sünnipäeva tähistanud itaallanna kolmapäevasel pressikonverentsil.

Kahe aasta pärast koduõuel peetav spordipidu on suureks motivatsiooniks. Wiereril on küll kolm olümpiamedalit, pronksid, ent mitte kulda. Lisaks neljale MM-tiitlile on ta kahel korral triumfeerinud MK-sarja üldkokkuvõttes.