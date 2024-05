Eestile sauna kütnud Islandi käsipallikoondis näitas tõelist tipptaset

Islandi parim saavutus – olümpiahõbe – tuli küll juba 16 aastat tagasi Pekingist, kuid maailma tipptasemele kuulub see riik käsipallis jätkuvalt. Koondisse kuulub palju Saksamaa Bundesliga tippmängijaid. Klassivahet hakatigi näitama esimestest minutitest alates. See oli teine käsipall võrreldes eelmiste ringidega, kus Eesti alistas kahe mängu kokkuvõttes Läti ja Ukraina.

Eesti koondise peatreener Martin Noodla tõdes ETV otseülekandes, et kaitset polnud ja nii polnudki midagi teha. «Igaüks üksikult kaotas olukordi, lisaks ei peetud kokkulepetest kinni. Lisaks on meil praegu vigastuste tõttu kaitsemänguks väga õhuke koosseis – mängime nendega, kes on. Vastaste meisterlikkus ja meie vead said otsustavaks,» ütles Noodla.