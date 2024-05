Ajakirjanik: Baskonia riietusruumis on klannid, ees ootab suurpuhastus

Baskonia kodulinna Vitoria raadiojaama Radio Vitoria korvpalližurnalist Ritxi Guerra sõnas saates, et klubis on tekkinud klannid, kus ühel pool on ameeriklased ning teisel pool ülejäänud mängijad ja montenegrolasest peatreener Duško Ivanović. Guerra sõnul läks riietusruumis käärima pärast veebruaris peetud koondise- ja karikapausi.