Telefonikõne maailmameistrilt tegi spordisõbrast miljonäri

Aprilli lõpus jagati Rootsis välja lotovõit, mille suuruseks oli miljon Rootsi krooni (ca 85 000 eurot). Seejuures oli just Sundling see, kes väljavalitule telefonikõnes võidust teatas. Õnnelik lotovõitja oli täiesti sõnatu, kui sai kõne murdmaasuusatähelt, kellele ta peamiselt teleri vahendusel pöialt hoidnud on.

«Olin šokeeritud, kui selle kõne sain. Mul läks pisut aega mõistmiseks, et tegemist pole mõne pettusega. Oli väga vahva, et just Jonna Sundling kõne tegi, kuna olen suur murdmaasuusasõber,» lausus 30-aastane lotovõitja Rootsi väljaandele Expressen.

Lotovõitja on juba ka valinud välja, kuhu ta selle summa osaliselt investeerib. Nimelt kavatseb ta järgmisel aastal osaleda legendaarsel Marcialonga suusamaratonil, mis toimub Itaalias.

See ettevõtmine oli põnev ka 29-aastasele Sundlingile. «Võitjale helistamine tekitas elevust, kuna pidin ikkagi teda veenma, et tegemist on reaalse võiduga. Mitmed arvasid, et tegemist on tüngakõnega,» tõdes suusatäht.