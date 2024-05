Ogier avaldas, millal ta suvepuhkusele läheb

Toyotat rooliv prantslane teeb tänavu taas kaasa umbes pooltel etappidel ning on seni olnud väga hea, kui tal on ette näidata võit Horvaatias ja teine koht Monte Carlos. Sel nädalavahetusel kihutab ta Portugalis ning on stardis ka vähem kui nädala pärast Sardiinias.