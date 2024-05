Oleks asi tema teha, ei saaks Ogier, Rovanperä ja teised WRCs nii kihutada

Kuna poolikut hooaega tegevatel sõitjatel pole nii palju punkte kui neil, kes ei jäta vahele ühtegi rallit, alustavad nad esimest täispikka võistluspäeva tagantpoolt. Teatud rallidel, kus on näiteks palju lahtist kruusa, on see aga (väga) suur eelis ja nii on neil märksa hõlpsam kõrgete kohtade nimel sõita.