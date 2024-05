Meedia: Kotsari tulevik Baskonias on väga ebakindel

Veebruari lõpus kirjutas väljaanne El Correo, et Baskonia tahab 209 cm pikkuse maarjamaalasega koostööd jätkata, aga Baskonia tegemistel väga teraselt kätt pulsil hoidev Diario de Noticias de Alava raporteerib nüüd, et nigela hooaja teise poole teinud Kotsar on üks neist, kelle tulevik Baskonias on väga ebakindel.