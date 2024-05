Tänak selgitas, miks on Portugalis vahed nii pisikesed

Portugali MM-rallil on esimese üheksa kiiruskatse järel kõrges mängus neli sõitjat, kes mahuvad 5,4 sekundi sisse. Ott Tänaku sõnul on asi selles, et eilsed katsed olid kõikidele tuttavad, mistõttu oli raske märkimisväärset vahet sisse teha.