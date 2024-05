Tänak vajab Hyundai tehnilise direktori sõnul aega

Tänak kostis Hyundai pressiteenistuse vahendusel, et ei leidnud eilsel võistluspäeval autoga kordagi seda tunnet, mida oleks vaja olnud. «Pingutasin palju, aga kõik ei läinud nii, nagu ma tahtsin. Auto tasakaal on paigast ära. Vaatame, mida saame kahe võistluspäeva vahel muuta.»

Belgia Rahvusringhäälingu RTBFiga vestelnud Demaison märkis päeva lõpus samuti, et Tänak ei tunne end autos nii mugavalt kui Neuville. «Aga Thierry on Hyundais olnud algusest peale, ta ei lahkunud kordagi. Mullu tegime muudatusi ja arendasime autot selles suunas, kuhu tema tahtis. Seega võtab kohanemine Tänaku jaoks veidi rohkem aega. Selline on elu,» rääkis prantslane.