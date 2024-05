AMETLIK Kylian Mbappé lahkub PSGst

25-aastase prantslase leping lõpeb sel suvel ning sotsiaalmeediasse postitatud videos avaldas edurivimees, et lahkub Prantsusmaalt. Mbappé'd on viimased paar hooaega seostatud Madridi Realiga. «Arvan, et vajan pärast seitset aastat uut väljakutset,» kostis ta.