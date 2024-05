Maratonkatsel Tänakule alla jäämine oli osa Ogier' taktikast

Lõunapausil uuriti Ogier'lt, kui rahule ta enda esitusega Amarante katsel, kus Tänak ta n-ö paika pani, oli. «3,6 sekundit enam kui 30-kilomeetrisel on ikkagi väike vahe. Jah, olin sealses asfaldiosas liiga ettevaatlik, aga soovisin rehve säästa. Samas, nagu järgmine katse näitas, siis tasus see ennast ära ehk kokkuvõttes polnud tegemist halva otsusega,» osutas prantslane 13. katsele, kus ta edestas konkurente enam kui kaheksa sekundiga.

Üldiselt jäi Ogier' oma hommikuse hooga rahule, kuid... «Kõik on hea, aga esimesel katsel ei surunud me ehk piisavalt,» viitas ta 5,7-sekundilisele allajäämisele Kalle Rovanperäle. «Seal võinuks ehk kiirem olla, aga ülejäänud katsed olid päris head ning me poleks saanud rohkem teha, kui just riske ei võta. Seega olen asjade käiguga rahul.»