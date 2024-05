Flora teenis järjekordse punase ja järjekordse kaotuse

Flora peatreener Norbert Hurt Soccenet.ee otseülekandes: «Raske öelda [miks nii läks]. Teadsime, eelmise omavahelise mängu pealt, et tänane mäng tuleb raske. Rõhutasin väga palju meeskonnale, et tähtis on kaks jalga maa peal hoida ja alustada hea tempoda. Seda ka tegime: esimene poolaeg saime initsiatiivi enda kätte, kuid nägime ka, et keskelt raske läbi minna.