Tänak: pühapäevasel katsel tulevad Portugali kohta tavatud olud

«Kokkuvõttes oli soliidne päev. Pärastlõunal töötas auto päris hästi,» kõlas Hyundai tiimi pressiteate vahendusel Tänaku hinnang laupäevale. Ta lisas: «Pikk katse (37,24 km – toim) ei kulgenud siiski soovitult, seda oli keeruline sujuvalt läbida, nii et me ei saanud kätte niisugust kiirust, mida soovisime.»

Mis puutub tänasesse, siis uut kiiruskatset tuleb Tänaku sõnul väga hoolikalt läbida. «See on kitsas ja aeglane, sellel on Portugali kohta tavatud olud. Tegemist tuleb senistest erineva päevaga, aga heitlus on endiselt väga tasavägime. Peame noppima nii palju punkte kui võimalik. Näis, kas sel päeval valitsevad olud aitavad meile kaasa,» vaatas Tänak ette pühapäevale.