Karol Mets ja St. Pauli võivad täna tõusta Bundesligasse

Teist aastat Hamburgi klubi St. Pauli ridadesse kuuluv Mets on kindel põhimees. Tänavusel hooajal on St. Pauli esinenud silmapaistvalt. 2. Bundesliga's on saadud kõige vähem kaotusi – ainult 5. Lisaks on tulnud 18 võitu ja 9 viiki, kaks vooru enne lõppu asutakse teisel kohal ning lähimat jälitajat Düsseldorfi Fortunat edestatakse kolme punktiga.