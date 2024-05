Vägev! Karol Mets ja St. Pauli tõusid jalgpalli Saksamaa kõrgliigasse

Esiliiga viimane voor peetakse järgmisel pühapäeval ning St. Pauli vastaseks on tabeli eeleelviimane Wehen, kellega tehti kodus veidi enne jõule 1:1 viik. Kui Metsa leivaisal õnnestub kohtumine võita, kindlustatakse esiliiga tiitel, mis oleks klubile ajaloo esimene. Hõbemedalid on kaela saadud kolm korda. Samas on tiitlivõimalus olemas ka kaotuse korral, selleks peab samuti Bundesligasse tõusev Kieli Holstein kaotama võõrsil tabeli kuuendale Hannoverile.