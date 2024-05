Olgu öeldud, et Bamberg on eestlastele väga tuttav klubi, kuna aastate jooksul on nende hingekirja kuulunud Gert ja Kristian Kullamäe, Kerr Kriisa ning Henri Drell. Lisaks mängis Bamberg eelmisel hooajal FIBA Europe Cup'i veerandfinaalis BC Kalev/Cramoga. Selle duelli võitis meie klubi.