Tormihoiatus? Tänak: ma pole kaugel sellest, kus tunnen end autoga enesekindlalt

2019. aasta maailmameister arvab, et ta võinuks Portugalis heidelda ka võidu eest, aga laupäeval saadud aeglane rehvipurunemine ei lubanud seda teha. Tänak ütles pärast 13. katse finišit, et kaotas seetõttu ehk umbes 20 sekundit, katse võitjast Sébastien Ogier'st jäi ta maha 13,8 sekundit. Lõpuks lahutas teda pjedestaali kõrgeimale astmele tõusnud prantslasest vaid 7,9 sekundit.

Tänak märkis lisaks, et tema jaoks oli kõige keerulisem päev reede, kuid nädalavahetusel õnnestus tal autoga paremini sõbraks saada. «Ma pole kaugel sellest, kus tunnen end autoga enesekindlalt, aga veidi on veel keeruline autot minu sõidustiiliga sobitada,» sõnas ta.

MM-sarja punktiarvestuses on Tänak pärast Portugali kolmas. Eestlasel on 79 silma, tema ees on Elfyn Evans (86) ja Thierry Neuville (110). Hooaeg jätkub 30. mail algava Sardiinia etapiga.