5:0 võidust muljet avaldavamgi on aga tõsiasi, et tänavu klubi ajaloo esimese meistritiitli teeninud Bayer pole sel hooajal pidanud endiselt vastu võtma ühtegi kaotust. Kõikide sarjade peale ollakse kaotuseta 50 kohtumist ehk nende ideaalne seeria on kestnud juba 275 päeva.