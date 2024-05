Noor soomlane on hoki MMil pidurdamatus hoos

20-aastane klubileiba Rootsis teeniv Kapanen on MMi esimeses kolmes mängus olnud suurepärases hoos. Tunamullu juunioride MMil hõbeda võitnud äss on visanud viis väravat, millest enamat pole keegi suutnud.

Muide, Kapanen on pärit hokiperekonnast. Nii tema vanaisa Hannu kui ka isa Kimmo on endised mängijad, perekonna kuulsaim hokimees on aga nõbu Sami Kapanen, kes on kahekordne olümpiapronks, maailmameister ja kolmekordne MM-hõbe.