Putini-vastane Valgevene artist esineb A. Le Coq Arenal

Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht selgitas Postimehele, et Korž pöördus mõni kuu tagasi EJLi poole sooviga rentida A. Le Coq Arenat kontserdiks. «Kuna Eesti riik on öelnud, et Venemaa ja Valgevene kultuuritegelased pole Eestisse teretulnud ja jagame täielikult seda seisukohta, ütlesime esiti Koržile «ei».