Daugaviņši tabamustest on lätlased alistanud lisaajal nii Poola (5:4) kui ka Prantsusmaa (3:2). Seejuures prantslaste vastu skooris Läti koondise kapten vaid 1,8 sekundit enne lisaaja lõpusireeni.

Praeguseks on 35-aastane veteran löönud MMide ajaloos koguni neli tabamust lisaajal. See tähistab ka MMide rekordit. Seejuures on Daugaviņši arvel koguni pooled Läti koondise lisaajal löödud väravatest MMil pärast nende naasmist taasiseseisvunud riigina 1993. aastal.