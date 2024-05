Terava keelega F1 pealikut võib oodata Brigitte Susanne Hundiga sarnane saatus

Haasi vormelimeeskonna emafirma Haas Automation on andnud California kohtusse hagi, milles süüdistatakse Steinerit autoriõiguste rikkumises. Nimelt on Steiner kasutanud oma elulooraamatus «Surviving to Drive» fotosid, mille kasutusõigus kuulub ainult Haas Automationile. Steiner pole nende kasutamiseks kordagi luba küsinud.