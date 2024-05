Otepääl tuleb taas MK-etapp ja Ilves saab jälle rahvast hullutada

Suusakahevõistluse MK-etapi nädalavahetuse näol oli tegemist aasta senise võimsaima koduse spordisündmusega – korvpallurite edu oli samuti võimas, aga mäng kestis «ainult» paar tundi –, sest see toimus kolmel päeval järjest ja Ilves oli maailma paremiku kohal olles kõigil päevadel kõige kõrgemate kohtade konkurentsis. On tõenäoline, et midagi sellest võimsamat järelejäänud aasta enam ei pakugi.