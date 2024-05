VIDEO Vaata sügisel linastuva Anett Kontaveidi filmi treilerit

Režissöör Kruusiaugu sõnul teeb filmi «Anett» erakordseks see, et otsuse tippspordiga lõpetamiseks langetas Anett Kontaveit filmivõtete ajal.

«Me läksime tegema filmi tipptennisistist: tema elust ja karjääri kujunemisest, teadmata, et juba filmivõtete perioodil sünnib Aneti karjääris nii oluline pööre. See oli unikaalne võimalus jälgida väga lähedalt nende elumuutvate otsuste küpsemist ja dokumenteerida Eesti spordiajaloo seisukohast murrangulisi hetki. Filmi vaataja saab näha päris elu, mis jääb glamuurse tennisemaailma puhul sageli varju: inimvõimete piiril pingutusi, võite ja kaotusi, raskeid otsuseid ja nendega kohanemist,» rääkis Kruusiauk pressiteates.

Kontaveit on üks Eesti tuntumaid ja armastatumaid sportlasi, olles jõudnud tippu maailma ühel konkurentsitihedamal alal – naiste tennises – olles parimal hetkel maailma teine reket.

Film heidab pilgu Aneti argipäeva, nii nagu see paljude aastate jooksul oli: treeningud, reisimine, võistlused, hotellid ja kõige selle lõputu kordumine. Tulised heitlused ja võimsad emotsioonid võistlustel. Aga ka tohutu töö, pidev rutiin ja üksildus. Kõik see, mis on tipus olemise hind.