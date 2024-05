Vutilegend Lindpere kriitika: liigume 20 aastat ajas tagasi

Sport.tv3.ee-le kostis endine mängumees, et sai praeguse peatreeneri Thomas Häberli lahkumisest teada sel esmaspäeval. «Nägin, et minu teeneid tulevikus ei vajata. Ma sain aru, et nii Eesti Jalgpalli Liit (EJL) kui ka koondis liiguvad ühes suunas ja ühte nägu ja me liigume 20 aastat tagasi sinna, kust me alustasime. Kui minu teeneid ei vajata, siis targem oli astuda kõrvale ja näidata sellega välja, et mina sain ka midagi otsustada.