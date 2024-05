Häberli aeg vutikoondises lõpeb. Pohlak: Henn saab mitmeks aastaks töörahu

Kui esimesed aastad Häberli käe all olid tublid, siis mullu sügisest kippusid asjad rappa. EM-valiksarja viis viimast mängu kaotati koondskooriga 0:16 ning rõõmu ei pakkunud ka mängupilt. Vahetati abitreenereid, aga mitte peatreenerit. Häberli oli varasemate Rahvuste liiga tulemustega teeninud koondisele välja play-off’i koha, ent Varssavis kaotati ülisuure surve alla jäädes Poolale 1:5 ja siis oli selge, et pealikuvahetus tuleb ära teha.

«Rääkisime mängijatega ja hakkasime paralleelselt rääkima Jürgeniga, et uurida tema mõtete kohta. Samuti rääkisime Thomasega tema mõtetest. Asja muutis keeruliseks see, et mängijatelt ja teistelt inimestelt saadud tagasiside kohaselt olid tiimi sees asjad hästi. See oli täiesti ebaharilik, sest kui meeskond on kriisis, siis esimesena väljendub see tavaliselt sisekliimas.