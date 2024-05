HOKI MM Suurturniiril säravad eri radu käivad noored

Kui mõelda jäähoki tiitlivõistlustele, siis kerkivad kiiresti vaimusilmas esile habemes mehed, kes seda spordiala valitsevad. Tänavused maailmameistrivõistlused on hoopis teisiti silma paistnud, kuna väravamasinateks on kerkinud verinoored mängumehed. Neist kõige eredamalt on esinenud 18-aastane Kanada «imemees» Connor Bedard ja temast kaks aastat vanem soomlane Oliver Kapanen.

Kui kinnitati Kanada koondise koosseis MMiks, siis pakkus enim kõneainet just Bedardi osalemine tiitlivõistlustel. Tegemist on noormehega, kellega käivad kaasas metsikud ootused, kuna teda on võrreldud sääraste suurkujudega nagu Wayne Gretzky ja Sydney Crosby. Oma esimesel MMil pole vahtramaa talent ootusi igatahes petnud. Kolme mänguga on tema arvel kuus resultatiivsuspunkti (viis väravat), mis tähistab hetkel turniiri parimat.